Rajasthan: अवैध शराब बिक्री का वीडियो बनाना युवक को पड़ा भारी, बंधक बनाकर 7-8 लोगों ने जमकर पीटा

बताया गया कि आबकारी विभाग द्वारा संबंधित ठेके का शटर पहले से ही सीज किया गया था, लेकिन इसके बावजूद ठेके की दीवार में स्थायी पाइप लगाकर अंदर से शराब की आपूर्ति की जा रही थी। जब रोबिन ने इस पूरी अवैध गतिविधि का वीडियो बनाना शुरू किया, तो पास ही स्थित एक दुकान का शटर अचानक खुला और सात-आठ लोग बाहर निकल आए।