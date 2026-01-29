Rajasthan: अवैध शराब बिक्री का वीडियो बनाना युवक को पड़ा भारी, बंधक बनाकर 7-8 लोगों ने जमकर पीटा

फाइल फोटो-पत्रिका
श्रीगंगानगर। गणतंत्र दिवस के मौके पर ड्राई डे घोषित होने के बावजूद अवैध रूप से शराब बेचे जाने का वीडियो बनाना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोप है कि शराब ठेके से जुड़े लोगों ने युवक को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की, मोबाइल छीन लिया और वीडियो समेत पूरा डाटा डिलीट कर दिया।
सदर थाना पुलिस के अनुसार शांतिनगर गली नंबर-2 निवासी रोबिन अग्रवाल ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। रोबिन ने पुलिस को बताया कि 26 जनवरी की दोपहर करीब साढ़े चार बजे वह सूरतगढ़ रोड स्थित नई धानमंडी गेट के सामने से गुजर रहा था। वहां एक शराब ठेके पर ड्राई डे के बावजूद खुलेआम शराब बेची जा रही थी।
बताया गया कि आबकारी विभाग द्वारा संबंधित ठेके का शटर पहले से ही सीज किया गया था, लेकिन इसके बावजूद ठेके की दीवार में स्थायी पाइप लगाकर अंदर से शराब की आपूर्ति की जा रही थी। जब रोबिन ने इस पूरी अवैध गतिविधि का वीडियो बनाना शुरू किया, तो पास ही स्थित एक दुकान का शटर अचानक खुला और सात-आठ लोग बाहर निकल आए।
आरोप है कि इन लोगों ने रोबिन को पकड़कर उसके साथ थप्पड़-मुक्कों से जमकर मारपीट की। इसके बाद उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया और उसमें मौजूद वीडियो व अन्य डाटा को जबरन डिलीट कर दिया गया। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने उसे करीब एक घंटे तक बंधक बनाकर रखा और किसी को सूचना देने से रोके रखा।
सदर थाना पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों की पहचान और भूमिका की जांच शुरू कर दी है।
