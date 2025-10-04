माफिया ने परिवहन का बदला तरीका, पिकअप को शहर के बाहर खाली कर ऑटो से मोर बाजार भेज रहे मावा

दीपावली का त्योहार आते ही मिलावट माफिया सक्रिय हो गया है। भिंड, मुरैना व धोलपुर से मावा की आवक शुरू हो गई है, लेकिन इस बार मिलावट खोरों ने परिवहन का तरीका बदला है, ताकि मोर बाजार तक मावा पहुंचने से पहले न पकड़ा जाए। शुक्रवार को जो मावा पकड़ा है, उसमें नए तरीके का खुलासा हुआ है। खाद्य विभाग को गोले के मंदिर का पॉइंट दिया गया था, गोले के मंदिर पर मावे का इंतजार कर रहा था। जो पिकअप मावा लेकर आई थी, वह सिरोल पहाड़ी के पीछ खड़ी गई और ऑटोरिक्शा में मावा अनलोड किया जा रहा था। मावा अनलोड करते वक्त ही मावा पकड़ लिया। 26 डलिया में रखा 1040 किलो (10.40 क्विंटल) जब्त कर लिया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि मिलावट है और फैट बढ़ाने के लिए अन्य सामग्री का उपयोग किया गया है। मावे के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे जाएंगे।