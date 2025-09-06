ट्रेन में छूटा लैपटॉप बैग टिकट निरीक्षक ने लौटाया

ड्यूटी पर तैनात उप मुख्य टिकट निरीक्षक शकील अहमद को कोच ए/1 में जांच के दौरान यह बैग मिला। उन्होंने बिना देर किए तत्परता दिखाते हुए बैग को सुरक्षित यात्री तक पहुंचाया। यात्री संदीप पंड्या ने कहा कि टिकट निरीक्षक शकील अहमद ने जिस ईमानदारी और जिम्मेदारी से उनका सामान लौटाया, वह काबिले तारीफ है।