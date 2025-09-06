ट्रेन में छूटा लैपटॉप बैग टिकट निरीक्षक ने लौटाया

अहमदाबाद मंडल में टिकट चेकिंग स्टाफ ने ईमानदारी और सजगता का उदाहरण प्रस्तुत किया। ट्रेन संख्या 09208 में अहमदाबाद से बोरीवली जा रहे यात्री संदीप पंड्या अपना काला बैग, जिसमें महंगा लैपटॉप व अन्य जरूरी सामान था, ट्रेन में भूल गए थे। इस बैग की अनुमानित कीमत करीब 2,00,000 रुपए थी।
ड्यूटी पर तैनात उप मुख्य टिकट निरीक्षक शकील अहमद को कोच ए/1 में जांच के दौरान यह बैग मिला। उन्होंने बिना देर किए तत्परता दिखाते हुए बैग को सुरक्षित यात्री तक पहुंचाया। यात्री संदीप पंड्या ने कहा कि टिकट निरीक्षक शकील अहमद ने जिस ईमानदारी और जिम्मेदारी से उनका सामान लौटाया, वह काबिले तारीफ है।
पंड्या ने कहा कि इस सहायता से उन्हें न केवल आर्थिक नुकसान से बचाव हुआ, बल्कि समय और मानसिक परेशानी से भी राहत मिली। यात्री ने टिकट निरीक्षक के समर्पण और उत्तरदायित्व की भावना की भूरी-भूरी प्रशंसा की। रेलवे प्रशासन का कहना है कि ऐसे कर्मचारी यात्रियों के भरोसे को और मजबूत करते हैं।
यह घटना रेलवे कर्मचारियों की सजगता और आमजन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यात्रियों ने भी ईमानदार कर्मचारियों की सराहना की। ऐसे कार्यों से रेलवे की छवि और विश्वसनीयता में वृद्धि होती है।