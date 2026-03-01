फतेहगढ़ में दो घरों में चोरी, लाखों के गहने नकदी लेकर फरार

सांगड़ थाना क्षेत्र के मेघा गांव में हाइटेंशन लाइन टूटकर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। करंट की चपेट में आने से बाइक सवार दो चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बुधवार रात करीब 10 बजे चेलक-मेघा मार्ग पर हुई। मेघा गांव निवासी विक्रमसिंह (25) पुत्र आम्ब सिंह और राजू सिंह (20) पुत्र चंदनसिंह रात करीब 9 बजे घर से खेत के लिए निकले थे। दोनों को मेघापार स्थित खेत पर जाना था, जो करीब पांच किलोमीटर दूर है। क्षेत्र में दिनभर और देर रात तक बारिश होती रही। कुछ समय के लिए बारिश थमने पर दोनों युवक खेत के लिए रवाना हुए। इसी दौरान 11 केवी लाइन का तार टूटकर सड़क पर गिरा हुआ था, जो अंधेरे में दिखाई नहीं दिया और दोनों उसकी चपेट में आ गए। करंट का प्रभाव इतना तेज रहा कि संभलने का मौका नहीं मिला और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद शव रात भर सड़क पर ही पड़े रहे।