रिजल्ट जारी करने में जल्दबाजी, अभी तो कॉपियां ही नहीं जंची

बोर्ड ने तीन दिन पहले मंगलवार को कला, वाणिज्य और विज्ञान तीनों संकायों का परिणाम एक साथ जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन जो परिणाम जारी हुआ, उसमें जिले के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों और आरबीएसई से संबद्ध निजी स्कूलों में विज्ञान वर्ग के परिणाम लंबित हैं। जांच में सामने आया कि कॉपियों के मूल्यांकन में देरी इसका प्रमुख कारण है। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की संख्या बढऩे के बावजूद पर्याप्त परीक्षक उपलब्ध नहीं हो सके, जिससे उत्तर पुस्तिकाएं की समय पर जांच नहीं हो पाईं और परिणाम अपलोड में देरी हुई।