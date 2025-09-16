Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

समाचार

ट्रक-ट्रेलर और लॉजिस्टिक्स तीन दिवसीय एक्सपो का प्रारंभ

गांधीनगर में ट्रक-ट्रेलर और लॉजिस्टिक्स तीन दिवसीय एक्सपो का प्रारंभ किया गया। यह ऑटोमोटिव उद्योगों को साझा करने का मंच है।

अहमदाबाद

Pushpendra Rajput

Sep 16, 2025

Logistics expo
गांधीनगर में ट्रक-ट्रेलर और लॉजिस्टिक्स तीन दिवसीय एक्सपो का प्रारंभ करते अतिथि।

गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में ट्रक ट्रेलर एंड लॉजिस्टिक्स एक्सपो मंगलवार से प्रारंभ हुआ है। इस तीन दिवसीय एक्सपो का उद्देश्य ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, ट्रक, ट्रेलर, टैंकर, टिपर, कंटेनर, टायर, ओईएम और संबंधित उद्योगों को एक साझा प्लेटफॉर्म प्रदान करना है।

एक्सो के उद्घाटन पर पूर्व मंत्री वासण आहिर, सूक्क्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के विकास एवं सुविधा कार्यालय (डीएफओ) के असिस्टेंट डायरेक्टर उमेश शर्मा, पदाधिकारी मुकेश दवे, फेडरेशन ऑफ फ्रेट फॉरवर्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट समीर शाह, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दीक्षित शाह, अहमदाबाद मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट केशरीचंद शर्मा, उपाध्यक्ष जिग्नेश परमार, मानद सचिव बलवानसिंह चौधरी और झालावाड़ मूर्ति पूजक जैन सेवा समाज के अध्यक्ष ऋषभ शाह उपस्थिति रहे।

वेयरहाउस लॉजिस्टिक्स एंड मटेरियल हैंडलिंग एक्सपो भी इसके साथ शुरू किया गया है, जो भारतीय वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और मटेरियल हैंडलिंग क्षेत्र में नेटवर्किंग, ज्ञान साझा करने और व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देगा। एक्सपो में प्रमुख ऑटो उद्योग कंपनियों ने अपने नवीन उत्पाद प्रस्तुत किए हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

16 Sept 2025 07:08 pm

Hindi News / News Bulletin / ट्रक-ट्रेलर और लॉजिस्टिक्स तीन दिवसीय एक्सपो का प्रारंभ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.