ट्रक-ट्रेलर और लॉजिस्टिक्स तीन दिवसीय एक्सपो का प्रारंभ

गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में ट्रक ट्रेलर एंड लॉजिस्टिक्स एक्सपो मंगलवार से प्रारंभ हुआ है। इस तीन दिवसीय एक्सपो का उद्देश्य ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, ट्रक, ट्रेलर, टैंकर, टिपर, कंटेनर, टायर, ओईएम और संबंधित उद्योगों को एक साझा प्लेटफॉर्म प्रदान करना है।
एक्सो के उद्घाटन पर पूर्व मंत्री वासण आहिर, सूक्क्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के विकास एवं सुविधा कार्यालय (डीएफओ) के असिस्टेंट डायरेक्टर उमेश शर्मा, पदाधिकारी मुकेश दवे, फेडरेशन ऑफ फ्रेट फॉरवर्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट समीर शाह, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दीक्षित शाह, अहमदाबाद मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट केशरीचंद शर्मा, उपाध्यक्ष जिग्नेश परमार, मानद सचिव बलवानसिंह चौधरी और झालावाड़ मूर्ति पूजक जैन सेवा समाज के अध्यक्ष ऋषभ शाह उपस्थिति रहे।
वेयरहाउस लॉजिस्टिक्स एंड मटेरियल हैंडलिंग एक्सपो भी इसके साथ शुरू किया गया है, जो भारतीय वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और मटेरियल हैंडलिंग क्षेत्र में नेटवर्किंग, ज्ञान साझा करने और व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देगा। एक्सपो में प्रमुख ऑटो उद्योग कंपनियों ने अपने नवीन उत्पाद प्रस्तुत किए हैं।