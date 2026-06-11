TMC Crisis: कल्याण बनर्जी की चेतावनी पर ममता बनर्जी के वफादार कुणाल घोष ने दिया बयान, पर नहीं किया विरोध

पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी के रुख पर बात करते हुए कुणाल घोष ने उनका बचाव किया। उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी एक बेहद अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं। वे 'ममता बनर्जी के सच्चे सिपाही' हैं। वे किसका मुद्दा उठाना चाहते हैं और किसका मामला लड़ना चाहते हैं, यह तय करने का उन्हें पूरा अधिकार है। इस पर कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने सांसद प्रतिमा मंडल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने स्थिति साफ कर दी है कि वह पूरी तरह से पार्टी और 'ममता दीदी' के साथ मजबूती से खड़ी हैं। सयोनी घोष के वायरल वीडियो पर टिप्पणी करते हुए घोष ने कहा कि वीडियो शायद कोरोना काल का है क्योंकि उसमें व्यक्ति ने मास्क पहना हुआ है, इसलिए इसमें कुछ भी छिपाने जैसी बात नहीं है।