समाचार

उत्तरकाशी आपदा: सीएम धामी का बड़ा ऐलान, मकान खोने वालों और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की मदद

Dharali Cloud Burst: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी आपदा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और राहत के लिए दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।

देहरादून

Aman Pandey

Aug 09, 2025

dehradun news, uttarakhand news
CM Dhami (Image: IANS)

उत्तरकाशी के धराली गांव में हालिया आपदा से भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावितों के लिए दो अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर आपदा पीड़ित के साथ खड़ी है और जल्द राहत पहुंचाई जाएगी।

सरकार ने बढ़ाया मदद का हाथ

पहली घोषणा के तहत जिन लोगों के मकान पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, उन्हें पुनर्वास और विस्थापन के लिए 5 लाख रुपये की तत्काल सहायता दी जाएगी। इसके अलावा आपदा में जिनकी मौत हुई है, उनके परिजनों को भी 5 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी।

पुनर्वास के लिए बनेगी तीन सदस्यीय समिति

वहीं, प्रभावितों के पुनर्वास, समग्र पुनरुद्धार और स्थायी आजीविका सुदृढ़ीकरण के लिए एक तीन सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। इस समिति की अध्यक्षता सचिव, राजस्व करेंगे। समिति एक सप्ताह के भीतर अपनी प्राथमिक रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर धराली गांव के भविष्य के लिए दीर्घकालिक और प्रभावी योजना बनाई जाएगी।

धराली गांव को मिलेगा स्थायी समाधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल तात्कालिक राहत देना नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक समाधान भी सुनिश्चित करना है। शासन स्तर पर सभी कार्यवाही त्वरित और प्रभावी तरीके से की जाएगी, ताकि प्रभावित परिवार जल्द से जल्द सामान्य जीवन में लौट सकें।

Published on:

09 Aug 2025 03:30 pm

Hindi News / News Bulletin / उत्तरकाशी आपदा: सीएम धामी का बड़ा ऐलान, मकान खोने वालों और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की मदद

