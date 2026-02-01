विकसित भारत-आत्मनिर्भर भारत के लिए वंदे मातरम गीत प्रेरणा शक्ति बनेगा: मुख्यमंत्री

उन्होंने गीत की हर पंक्ति में भारत माता के प्रति गहन भक्ति भाव का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके शब्द और अर्थ आज भी महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देशभर में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उत्सव का उल्लेख करते हुए कहा कि यह गीत भारत माता के प्रति अर्थपूर्ण भक्ति का प्रतीक है। वंदे मातरम गीत की शक्ति ही ऐसी है कि भले ही वह गुलामी के दौर में रचा गया हो, लेकिन उसके शब्द और अर्थ गुलामी की छाया तक सीमित नहीं रहे।