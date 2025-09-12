कोर्ट की निषेधाज्ञा का किया उल्लंखन पड़ा भारी, नहीं मिली माफी, स्टे के बाद जितना भी निर्माण किया, अब उसे तोड़ना पड़ेगा

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन कर किए गए निर्माण पर सख्त रुख अपनाते हुए निर्माण को तत्काल हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब अदालत ने अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर रखी थी, तब उस अवधि में किए गए किसी भी प्रकार के निर्माण को वैध नहीं माना जा सकता। प्रतिवादियों ने न्यायालय से माफी भी मांगी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें माफ नहीं किया। 12 सितंबर तक खुद से निर्माण तोडऩा होगा। 15 सितंबर तक न्यायालय में फोटो पेश करने होंगे। यदि आदेश का पालन नहीं किया तो संपत्ति कुर्क होगी और तीन महीने की सिविल जेल के लिए जाना पड़ेगा