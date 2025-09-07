Weather update – 24 घटे में गरज-चमक में बारिश के आसार

मौसम में लगातार हो रहा बदलाव लोगों की सेहत पर बुरा असर डाला है। कभी बारिश, कभी धूप और फिर अचानक ठंडी हवाओं के कारण वायरल इन्फेक्शन और मौसमी बीमारियों के मरीजों की संया बढ़ रही है। सर्दी, बदन दर्द, तेज बुखार, वायरल बुखार से पीड़ित लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। टायफाइड, पीलिया के मरीजों की संया भी बढ़ी है। जबकि सरकारी आंकड़ों में एक जनवरी से अब तक मच्छरजनित रोगों के 69 मरीज सामने आए हैं। इनमें 35 डेंगू, 24 चिकनगुनिया, और 10 मलेरिया पीड़ित हैँ।