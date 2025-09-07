Weather update – 24 घटे में गरज-चमक में बारिश के आसार

Weather update - तल्ख धूप और उमस ने दिनभर लोगों का बुरा हाल किया। शाम तक चिपचिपी गर्मी का अहसास हुआ। रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री और न्यूनतम 23.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। चौबीस घंटे में बारिश नहीं हुई। इस सीजन में बारिश का आंकड़ा 1078.8 मिलीमीटर पर रुका है। चार किलोमीटर प्रति घंटा की रतार से हवा चली। मौसम विभाग के अनुसार अगले चौबीस घटे में सभाग में कुछ स्थान पर गरज-चमक में बारिश के आसार हैं।
बरगी बांध का जलस्तर सुरक्षित सीमा तक बनाए रखने के लिए 5 गेट से जल निकासी की जा रही है। बांध का जल स्तर 422.50 मीटर बना हुआ है। बांध में 795 क्यूमेक पानी की आवक हो रही है। औसतन आधा मीटर खुले हुए पांच गेट से 589 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है, इसके कारण नर्मदा तटों में जल स्तर बढ़ा हुआ है।
मौसम में लगातार हो रहा बदलाव लोगों की सेहत पर बुरा असर डाला है। कभी बारिश, कभी धूप और फिर अचानक ठंडी हवाओं के कारण वायरल इन्फेक्शन और मौसमी बीमारियों के मरीजों की संया बढ़ रही है। सर्दी, बदन दर्द, तेज बुखार, वायरल बुखार से पीड़ित लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। टायफाइड, पीलिया के मरीजों की संया भी बढ़ी है। जबकि सरकारी आंकड़ों में एक जनवरी से अब तक मच्छरजनित रोगों के 69 मरीज सामने आए हैं। इनमें 35 डेंगू, 24 चिकनगुनिया, और 10 मलेरिया पीड़ित हैँ।