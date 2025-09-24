ग्यारहवीं-बारहवीं कक्षा में नामांकन शून्य, व्याख्याता उठा रहे लाखों रुपए वेतन

झालावाड़। जिले में एक पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल ऐसा भी है, जहां विज्ञान संकाय की ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में एक भी नामांकन नहीं है। इस संकाय के लिए नियुक्त व्याख्याता लाखों रुपए सालाना वेतन उठा रहे है। वे अन्य कक्षाओं में भी अध्यापन नहीं कर रहे है।

जानकारी के अनुसार पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमेठा में पांच साल पहले राज्य सरकार ने विज्ञान संकाय शुरू किया था। शुरू में यहां विज्ञान विषयों के व्याख्याता नहीं होने से बच्चों ने प्रवेश नहीं लिया। ऐसे में यहां नामांकन शून्य रहा। दो साल पहले राज्य सरकार ने इस स्कूल को पीएम श्री घोषित कर दिया और व्याख्याता नियुक्त कर दिए, लेकिन अभी भी यहां दोनों कक्षाओं में नामांकन शून्य है। बारहवीं गणित में एक छात्र है, लेकिन वह भी स्कूल पढऩे नहीं आ रहा। ऐसे में यहां विज्ञान संकाय के व्याख्याताओं को हर माह दिया जा रहा तीन लाख रुपए व्यर्थ ही जा रहा है। क्योंकि ये शिक्षक नवीं और दसवीं के बच्चों को विज्ञान नहीं पढ़ाते।