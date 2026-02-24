CG News: मधुमक्खियों के हमले में किसान की मौत,पत्नी और बेटा घायल

हमले से बचने के लिए तीनों अलग-अलग दिशाओं में भागे। अहिल्या बाई पास के पंप हाउस में छिप गईं, राजकुमार गांव की ओर भागा। श्रीराम यादव गेहूं के खेत से बाहर नहीं निकल पाए और मधुमक्खियों के कई डंक लगने से अचेत हो गए। ग्रामीणों की मदद से उन्हें नवागढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। घायल पत्नी और बेटे का उपचार जारी है।