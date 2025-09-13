CG News: क्लोज डोर मीटिंग के आने वाले समय में दिखेंगे परिणाम, नक्सलवाद रुकेगा: रमन सिंह

विभिन्न विधानसभा के अध्यक्षों ने अपने-अपनी बातें रखी, तो प्रत्येक अध्यक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तारीफ की। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष बिरला समन्वय और सार्थक संवाद में यकीन रखते हैं। पत्रिका से बातचीत में भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, ओडिशा और दिल्ली के विधानसभा अध्यक्षों ने ओम बिरला की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा को लेकर लोकसभा अध्यक्ष की चिंता सही है और सार्थक संवाद होना चाहिए। वह पूरा समन्वय करते हैं। इसे लेकर बिरला बेहतर प्रयास कर रहे हैं।