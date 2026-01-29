CG News: थानेदार नहीं कर रहा कार्रवाई? तो इन 5 अफसरों से करें सीधे शिकायत, तत्काल सुनेंगे आपकी बात…

CG News: थाना स्तर पर किसी शिकायत का निराकरण नहीं होता है और थानेदार किसी के प्रभाव में आकर मामले की अनदेखी करता है, तो पीडि़त अब शहर में 5 अधिकारियों से अपनी शिकायत कर सकेंगे। वे एसीपी, एडीसीपी, डीसीपी, एसीपी और सीपी तक शिकायत कर सकते हैं। पहले सीएसपी, एएसपी, एसपी और आईजी तक मामला जाता था। प्रकरण की मॉनिटरिंग भी इसी तरह से होगी। इससे मामलों में कार्रवाई भी होगी।