CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में ठिठुरन बढ़ेगी, 3 दिन में पारा 4°C तक गिरेगा, जानिए कैसा रहेगा आज का मौसम…

पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। सबसे कम तापमान अंबिकापुर में 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे अधिक तापमान दुर्ग और जगदलपुर में 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।