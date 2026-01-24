24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

newsupdate

पेट्रोल लेकर शिक्षा मंत्री निवास घेराव करने पहुंचे डी.एड. अभ्यर्थी, मंत्री बोले- नई भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करें

शिक्षक सीधी भर्ती 2023 में भर्ती के लिए अभ्यर्थी 31 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। गुरुवार को ही मुख्यमंत्री ने विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षक भर्ती परीक्षा–2023 की प्रतीक्षा सूची की मान्यता नहीं बढ़ाने की बात कही थी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 24, 2026

पेट्रोल लेकर शिक्षा मंत्री निवास घेराव करने पहुंचे डी.एड. अभ्यर्थी, मंत्री बोले- नई भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करें

रायपुर। शुक्रवार को डीएड अभ्यर्थी पेट्रोल लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री के निवास का घेराव करने पहुंचे। अभ्यर्थी सुबह 6 बजे से ही पहुंचे और अपने साथ बॉटल में पेट्रोल भी रखा था। जहां से पुलिस सभी को सेंट्रल जेल लेकर पहुंची। जानकारी के अनुसार, अभ्यर्थियों के साथ धक्का मुक्की भी हुुई। इस दौरान चार लोगों की तबीयत बिगड़ने के कारण अस्पताल लाया गया। वही गेट क्रॉस के दौरान भी कई लोग घायल हुए।

शिक्षक सीधी भर्ती 2023 में भर्ती के लिए अभ्यर्थी 31 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। गुरुवार को ही मुख्यमंत्री ने विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षक भर्ती परीक्षा–2023 की प्रतीक्षा सूची की मान्यता नहीं बढ़ाने की बात कही थी। ताकि पिछले वर्षों में उत्तीर्ण युवाओं को भी शासकीय सेवा में आने का मौका दिया जा सकें। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इस विषय पर कहा कि भर्ती चार साल पुरानी है। हमारी सरकार एक काउंसलिंग हुई थी और उन्हें पर्याप्त अवसर दिया गया था। नए बच्चे भी आ गए है। सरकार पक्ष है कि नई भर्ती पर ध्यान दिया जाए। अभ्यर्थी नए भर्ती में आवेदन करें।

पांच माह में पूरी होगी शिक्षक भर्ती

मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि विभाग द्वारा 4708 शिक्षकीय पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें 2000 पद सहायक शिक्षक के हैं। ये भर्ती प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू हो जाएगी और नए सत्र शुरू होने से पहले 15 जून तक पूरी भी कर ली जाएगी। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने इसपर खास निर्देश दिए है। पांच माह में ही भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

  • कटऑफ रैंक बहुत कम

शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, शिक्षक सीधी भर्ती 2023 अंतर्गत पांचवें चरण की भर्ती प्रक्रिया में न्यायालय के निर्देशानुसार सेवा समाप्त किए गए 2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के स्थापन पर डी.एड. अर्हताधारियों अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया गया था। शासन के निर्देशानुसार पांचवें चरण की भर्ती प्रक्रिया में 2621 अभ्यर्थियों के स्थान पर 2615 अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर प्रदान किया गया था। उक्त भर्ती में 1319 अभ्यर्थी पात्र हुए। जिन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया गया है।

उक्त भर्ती के रिक्त रह गए 1302 पदों के लिए मेरिट के निचले क्रम के अभ्यर्थियों द्वारा छठवें चरण की सूची जारी करने की मांग की जा रही है। पांचवें चरण की भर्ती प्रक्रिया में सामान्य श्रेणी का कटऑफ रैंक 6666, अनुसूचित जाति का कटऑफ रैंक - 10990, अनुसूचित जनजाति का कटऑफ रैंक 72852 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कटऑफ रैंक 9193 जा चुका है। यदि छठे चरण की सूची जारी की जाती है तो सभी श्रेणियों में कटऑफ रैंक और भी निचले स्तर पर आ सकता है। जो सामान्य श्रेणी 10324, अनुसूचित जाति 12697, अनुसूचित जनजाति वर्ग 78002 एवं अन्य पिछड़ा 11499 होगा। वही परीक्षा आयोजित किए हुए 2 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

Updated on:

24 Jan 2026 12:20 am

Published on:

24 Jan 2026 12:19 am

Hindi News / newsupdate / पेट्रोल लेकर शिक्षा मंत्री निवास घेराव करने पहुंचे डी.एड. अभ्यर्थी, मंत्री बोले- नई भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करें

बड़ी खबरें

View All

newsupdate

ट्रेंडिंग

पहली बार छत्तीसगढ़ की महिला पत्रकारों के दल ने किया अध्ययन भ्रमण, खुशियों भरी मुस्कान के साथ जताया मुख्यमंत्री का आभार

पहली बार छत्तीसगढ़ की महिला पत्रकारों के दल ने किया अध्ययन भ्रमण, खुशियों भरी मुस्कान के साथ जताया मुख्यमंत्री का आभार
रायपुर

CG News: बिलासपुर रेंज को मिला नयाआईजी, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रामगोपाल गर्ग ने संभाला पदभार

CG News: बिलासपुर रेंज को मिला नयाआईजी, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रामगोपाल गर्ग ने संभाला पदभार
बिलासपुर

असिस्टेंट प्रोफेसरों के 332 पद खाली, पहली बार सभी 10 मेडिकल कॉलेजों में एक साथ इंटरव्यू, जल्दी करें आवेदन

असिस्टेंट प्रोफेसरों के 332 पद खाली, पहली बार सभी 10 मेडिकल कॉलेजों में एक साथ इंटरव्यू, जल्दी करें आवेदन
रायपुर

CG Vyapam:व्यापमं ने टेट परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए, 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल

CG Vyapam:व्यापमं ने टेट परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए, 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल
रायपुर

CG News: स्वास्थ्य मंत्री से मिले एनएचएम कर्मचारी, 6 मांगों के निराकरण का भरोसा

CG News: स्वास्थ्य मंत्री से मिले एनएचएम कर्मचारी, 6 मांगों के निराकरण का भरोसा
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.