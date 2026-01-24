पेट्रोल लेकर शिक्षा मंत्री निवास घेराव करने पहुंचे डी.एड. अभ्यर्थी, मंत्री बोले- नई भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करें

उक्त भर्ती के रिक्त रह गए 1302 पदों के लिए मेरिट के निचले क्रम के अभ्यर्थियों द्वारा छठवें चरण की सूची जारी करने की मांग की जा रही है। पांचवें चरण की भर्ती प्रक्रिया में सामान्य श्रेणी का कटऑफ रैंक 6666, अनुसूचित जाति का कटऑफ रैंक - 10990, अनुसूचित जनजाति का कटऑफ रैंक 72852 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कटऑफ रैंक 9193 जा चुका है। यदि छठे चरण की सूची जारी की जाती है तो सभी श्रेणियों में कटऑफ रैंक और भी निचले स्तर पर आ सकता है। जो सामान्य श्रेणी 10324, अनुसूचित जाति 12697, अनुसूचित जनजाति वर्ग 78002 एवं अन्य पिछड़ा 11499 होगा। वही परीक्षा आयोजित किए हुए 2 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है।