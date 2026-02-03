भूतनाथ और पहेली जैसी प्रोडक्शन डिजाइनर मुनीश सप्पल बोले- AI से निखरेगी कला, रचनात्मकता को कोई नुकसान नहीं…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर फिल्में जब परदे पर अपनी दुनिया रचती हैं तो उसके पीछे सिर्फ कलाकार ही नहीं, बल्कि एक ऐसा पेंटर भी होता है जो कहानी को रंग, रूप और माहौल देता है। प्रोडक्शन डिजाइनर मुनीश सप्पल उन्हीं चंद लोगों में हैं, जिन्होंने सिनेमा को सजाने और डिजाइन करने की कला को नई पहचान दी। लखनऊ से निकलकर मुंबई तक का उनका सफर जुनून, मेहनत और कला के प्रति गहरी निष्ठा की कहानी कहता है। रायपुर प्रवास के दौरान उन्होंने पत्रिका से खास बातचीत की।