2025 की आखिरी रात… कोई लड़खड़ाते हुए, तो कोई व्हीलचेयर पर पहुंचा थाने, नोएडा में युवक ने मचाया हुड़दंग

नए साल की रात नोएडा में नशा और हुड़दंग Source- X
Noida News: नए साल 2026 की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन 2025 की आखिरी रात यानी 31st December को जगह-जगह हुड़दंग भी देखने को मिला। ऐसी ही स्थिती कल की रात नोएडा में भी देखने को मिला। यहां जश्न के साथ-साथ नशाखोरी और हुड़दंग के कई मामले देखने को मिले। नोएडा का प्रसिध्द गार्डन गैलेरिया मॉल और उसके आसपास के इलाकों में युवक-युवतियां सड़क पर शराब पीकर हंगामा करते नजर आए। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए करीब 1 दर्जन युवकों को हिरासत में लिया और कानूनी कार्रवाई के बाद छोड़ दिया।
मॉल के पब और बार से बाहर निकलते ही कई युवक और युवतियां नशे की हालत में लड़खड़ाते दिखे। कोई सड़क पर गिर रहा था, तो कोई जोर-जोर से चिल्ला रहा था। कुछ युवक इतने नशे में थे कि चल नहीं पा रहे थे। पुलिस ने उन्हें संभालकर चौकी तक पहुंचाया। हैरानी की बात यह रही कि कुछ को व्हीलचेयर पर बैठाकर थाने लाना पड़ा। आम लोगों ने शिकायत की कि नशे में युवक गाली-गलौज कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे और तेज आवाज में हंगामा मचा रहे थे। सेक्टर-39 क्षेत्र में नशे में गाड़ी चलाने से सड़क हादसा भी हुआ, जिसमें दो लोग घायल हो गए। कुछ युवकों ने बाइक पर स्टंट और व्हीलिंग करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें तुरंत रोक लिया।
नए साल की रात कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए थे। ज्वाइंट सीपी राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि नशे में वाहन चलाने, हुड़दंग और मारपीट करने वालों पर सख्ती बरती गई। सार्वजनिक जगहों पर अशांति फैलाने की किसी को इजाजत नहीं थी। पुलिस ने हुड़दंग करने वाले करीब 12 युवकों को हिरासत में लिया। उन्हें सख्त चेतावनी दी गई और कानूनी कार्रवाई के बाद थाने से छोड़ दिया गया। कुछ नशे में धुत युवकों को सुरक्षा के लिए उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया भी गया।
नए साल को लेकर नोएडा पुलिस ने सभी से अपील भी किया था कि नए साल का जश्न जरूर मनाएं, लेकिन नियमों के दायरे में रहकर। शराब पीकर गाड़ी चलाना, सड़क पर हंगामा करना या स्टंट करना गलत है। ऐसा करने से न केवल खुद का, बल्कि दूसरों का भी नुकसान हो सकता है।
