2025 की आखिरी रात… कोई लड़खड़ाते हुए, तो कोई व्हीलचेयर पर पहुंचा थाने, नोएडा में युवक ने मचाया हुड़दंग

मॉल के पब और बार से बाहर निकलते ही कई युवक और युवतियां नशे की हालत में लड़खड़ाते दिखे। कोई सड़क पर गिर रहा था, तो कोई जोर-जोर से चिल्ला रहा था। कुछ युवक इतने नशे में थे कि चल नहीं पा रहे थे। पुलिस ने उन्हें संभालकर चौकी तक पहुंचाया। हैरानी की बात यह रही कि कुछ को व्हीलचेयर पर बैठाकर थाने लाना पड़ा। आम लोगों ने शिकायत की कि नशे में युवक गाली-गलौज कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे और तेज आवाज में हंगामा मचा रहे थे। सेक्टर-39 क्षेत्र में नशे में गाड़ी चलाने से सड़क हादसा भी हुआ, जिसमें दो लोग घायल हो गए। कुछ युवकों ने बाइक पर स्टंट और व्हीलिंग करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें तुरंत रोक लिया।