डे केयर सेंटर में मेड ने की 15 महीने की बच्ची से हैवानियत… जमीन पर पटका, दांत से जांघा पर काटा

बच्ची की मां ने बताया कि मामला 4 अगस्त का है। मां ने बताया कि उनके पति बच्ची को डे-केयर सेंटर में छोड़कर आफिस के लिए चले गए, जब वह 12.30 बच्ची को लेने डे सेंटर पहुंची तो सेंटर की तीनों टीचर्स गेट पर आईं और कहा कि शायद बच्ची को चिकनपॉक्स हो गया है, वह लगातार रो रही है। बच्ची की हालत देखकर मां को शक हुआ वह डाक्टर के पास पहुंची, डाक्टर ने बताया कि बच्ची को बाइट किया गया है। डाक्टर ने कहा तुरंत पता करो यह चोट कैसे लगी और बच्ची को बाइट किसने किया।