डे केयर सेंटर में मेड ने की 15 महीने की बच्ची से हैवानियत… जमीन पर पटका, दांत से जांघा पर काटा

नोएडा : नोएडा में एक डे-केयर सेंटर में क्रूरता की सारी हदें पार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मेड ने 15 महीने की बच्ची से क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पुलिस ने मेड को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए जुट गई है।
मामला नोएडा के सेक्टर 142 का है। यहां सेक्टर 137 में रहने वाले दंपती अपनी बच्ची को डे-केयर में भेजते थे। बच्ची अभी सिर्फ 15 महीने की ही है। डे केयर में काम करने वाली सहायिका अभी सिर्फ 10 दिन पहले ही देखभाल करने के लिए आई थी। दंपती ने बच्ची की जांघ पर दांत के निशान देखकर सीसीटीवी फुटेज चेक किया। सीसीटीवी फुटेज देखकर बच्ची के माता-पिता हैरान रह गए।
बच्ची की मां ने बताया कि मामला 4 अगस्त का है। मां ने बताया कि उनके पति बच्ची को डे-केयर सेंटर में छोड़कर आफिस के लिए चले गए, जब वह 12.30 बच्ची को लेने डे सेंटर पहुंची तो सेंटर की तीनों टीचर्स गेट पर आईं और कहा कि शायद बच्ची को चिकनपॉक्स हो गया है, वह लगातार रो रही है। बच्ची की हालत देखकर मां को शक हुआ वह डाक्टर के पास पहुंची, डाक्टर ने बताया कि बच्ची को बाइट किया गया है। डाक्टर ने कहा तुरंत पता करो यह चोट कैसे लगी और बच्ची को बाइट किसने किया।
इसके बाद बच्ची की मां ने डे-केयर सेंटर की ऑनर से पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और दावा किया कि चोट घर या क्लिनिक में लगी होगी। जब CCTV फुटेज मांगी तो वह भी कई दिनों तक नहीं दिखाई गई।
आखिरकार कई दिनों बाद पुलिस के दबाव के बाद सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए। सीसीटीवी फुटेज देखकर बच्ची की मां रो पड़ी। बच्ची की मां ने बताया कि CCTV फुटेज में साफ दिखाई दे रहा कि बच्ची को लगभग 45 मिनट तक टार्चर किया गया। आया ने कमरे का दरवाजा बंद कर मेरी बच्ची का गला दबाया, पेंसिल मुंह में डाल दी, दीवार में पटका, जमीन पर गिराया।
पुलिस ने आया और डे-केयर आनर पर बच्ची से टार्चर करने का केस दर्ज किया है। पुलिस ने आया को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया है। नोएडा पुलिस ने लेबर कमिश्नर को भी लेटर लिखा है।