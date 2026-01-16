शिक्षक ने छात्रा से किया बैड टच, रूम में गिरने की कोशिश प्रिंसिपल ने दी धमकी, छात्रा बोली- इंसाफ ना मिला तो दे दूंगी जान



छात्रा का आरोप है कि जब वह इंसाफ की उम्मीद लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल के पास गई। तो वहां उसे सहयोग की बजाय दबाव और धमकियां मिलीं। प्रिंसिपल पर आरोप है कि उन्होंने मामला बाहर न जाने देने के लिए छात्रा को परीक्षा में फेल करने और भविष्य खराब करने की चेतावनी दी। इस दबाव के चलते छात्रा मानसिक तनाव में आ गई।

मामले से जुड़ा एक वीडियो सामने आने के बाद छात्रों में भारी आक्रोश फैल गया। कई छात्र संगठनों ने कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन को देखते हुए कॉलेज परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया।