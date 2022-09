झूठी शान की खातिर बेटी के प्रेमी का ब्लेड से रेता गला, चाचा गिरफ्तार पिता फरार

नोएडा सेंट्रल के एडीसीपी साद मियां ने बताया कि ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र के संजय विहार कॉलोनी में रहने वाला अतुल अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से प्यार करता था। जिससे नाराज होकर लड़की के पिता और चाचा ने अतुल को शराब पिलाकर ब्लेड से गला रेत कर हत्या कर दी।

September 23, 2022

कोतवाली ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र के संजय विहार कॉलोनी में रहने वाला 21 वर्षीय अतुल को अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से प्यार करना भारी पड़ गया। झूठी शान की खातिर लड़की के पिता और चाचा ने अतुल को शराब पिलाकर ब्लेड से गला रेत कर हत्या कर दी। उसके बाद शव को झाड़ियों में छुपा दिया। घटना के दो दिन बाद युवक की हत्या का खुलासा करते हुए ईकोटेक-3 थाना पुलिस ने लड़की के चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि उसका पिता फरार चल रहा है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने युवक के शव को भी बरामद कर लिया है।

Uncle arrested by slitting throat of daughter's lover in Noida father absconding