Weekend Lockdown: यूपी में मिनी लॉकडाउन जारी, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

weekend lockdown in up guidelines in hindi

शुक्रवार रात 8 बजे से ही मिनी लॉकडाउन (weekend lockdown) लगा दिया गया है जो कि सोमवार सुबह 7 बजे समाप्त होगा। इस पूरी बंदी के दौरान कई तरह के प्रतिबंध (lockdown rules) लगाए गए हैं। लोग बेवजह अपने घरों से नहीं निकल पाएंगे। उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।