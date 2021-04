यूपी पहुंची पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, वाराणसी में एक और लखनऊ में दो टैंकर उतरे

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

वाराणसी. कोरोना संक्रमण के चलते ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के लिये राहत की बात है। झारखंड से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (Liquid Medical oxygen) लेकर 'ऑक्सीजन एक्सप्रेस’ शनिवार को यूपी (oxygen express train Reaches UP) पहुंच गई। इसमें पहला टैंकर देर रात वाराणसी में उतारा गया जबकि बाकी दो टैंकर शनिवार की सुबह लखनऊ पहुंच गए। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने मीडिया से बताया है कि दोनों टैंकर लखनऊ पहुंच चुके हैं। दोनों टैंकर लखनऊ के लिये इस्तेमाल किये जा सकते हैं। इस पर आगे फैसला लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्ल्त (oxygen Crisis) को देखते हुए रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस झारखंड के बोकारो से तीन ऑक्सीजन टैंकर लेकर दोपहर 1.50 बजे यूपी के लिये रवाना की गई थी। देर रात ऑक्सीजन एक्सप्रेस वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची। ऑक्सीजन टैंकर डीकेबीएम रैक के जरिये भेजे गए थे। मालगोदाम स्थित रैंप के जरिये वाराणसी में एक टैंकर को उतार लिया गया। इसे वहां से ग्रीन काॅरिडोर बनाकर टैंकर को सीधे रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित ऑक्सीजन प्लांट तक पहुंचाया गया। ट्रेन बीच में कहीं डिस्टर्ब न हो इसके लिये रेलवे ने ग्रीन काॅरिडोर बनाया था और इसे कहीं रोका नहीं गया। इसके बाद दो टैंकर लेकर ट्रेन लखनऊ कें लिये रवाना हो गई।

The Oxygen Express has arrived at Varanasi, the tanker is getting off loaded, soon it will reach Ramnagar industrial area. @dgpup @AwasthiAwanishK @CMOfficeUP @shalabhmani @dmvaranasi2016 pic.twitter.com/v3WAlthHQX