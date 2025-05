यूपी में फिर भयानक होगा मौसम, 39 जिलों में बारिश और बिजली की चेतावनी

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी तेज हवा और हल्की बारिश का सिलसिला अभी पूरी तरह थमा नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के 39 जिलों में बुधवार को बारिश के साथ-साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है।

•May 07, 2025 / 08:01 am• Krishna Rai

Rain and thunderstorm in UP: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी तेज हवा और हल्की बारिश का सिलसिला अभी पूरी तरह थमा नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के 39 जिलों में बुधवार को भी पश्चिमी विक्षोभ का असर बना रहेगा। इन जिलों में बारिश के साथ-साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि अब यह मौसमी सिस्टम धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है और आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी फिर से जोर पकड़ सकती है।

लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ का असर अब पूर्वी यूपी, तराई और बुंदेलखंड के कुछ इलाकों तक ही सीमित रह गया है। बुधवार के बाद से तापमान में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, और अगले 5-6 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी संभव है। कहां-कहां जारी की गई है चेतावनी?

मौसम विभाग ने गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकरनगर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। तेज हवा और बूंदाबांदी का अनुमान

मंगलवार से बुधवार के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर से सटे जिलों जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत आदि में हल्की बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मंगलवार से बुधवार के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर से सटे जिलों जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत आदि में हल्की बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। जल्द लौटेगी गर्मी

जैसे-जैसे पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होगा, वैसे-वैसे धूप और गर्मी का प्रभाव प्रदेश में लौटेगा। विभाग ने चेताया है कि आने वाले दिनों में तापमान तेजी से बढ़ेगा, जिससे गर्मी का असर और तेज हो सकता है।

