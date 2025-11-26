वे 15 महिलाएं जिन्होंने संविधान को मानवीय दिशा दी-और आज हम उनसे क्या सीखना भूल रहे हैं

दक्षायनी वेलायुधन की चिंता इससे भी कठोर थी। एक दलित महिला के रूप में उन्होंने कहा था कि कानून बदलने से पहले समाज की सोच बदलनी चाहिए- वरना बराबरी कागज़ पर रह जाएगी। पृथक निर्वाचक मंडलों का उन्होंने इसलिए विरोध किया, क्योंकि वे समझती थीं कि राजनीतिक अलगाव सामाजिक दूरी को और पक्का कर देता है। आज भी दलितों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव के आंकड़े बताते हैं कि हमारी चुनौतियां 75 साल पहले जैसी ही हैं। संविधान हमें दिशा देता है, लेकिन मंजिल तक समाज को खुद पहुंचना होता है- यही दक्षायनी का संदेश था।