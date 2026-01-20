संपादकीय: सिस्टम की संवेदनहीनता के गड्ढों में दफन जवाबदेही

क्विक रिस्पॉन्स टीम का यह हाल तब है जब कोहरे के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं और अकेले रविवार की सुबह ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 13 लोगों की मौत हो गई। कोहरे के कारण हो रहे हादसों में कार निर्माताओं से भी पूछा जाना चाहिए जो आंखें चौंधियाने वाली हेडलाइट तो जरूर लगा रहे है पर 'एंटी फॉगलाइट' लगे वाहन ही सड़कों पर उतारने की जरूरत नहीं समझ रहे। समाज और प्रशासन की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हम इन घटनाओं को महज 'हादसा' मानकर भूल जाते हैं। चाहे बोरवेल में गिरते बच्चे हों, सीवर गैस से मरते सफाईकर्मी हों या खुले बेसमेंट में डूबती कारें- ये सब मानवीय कमियां हैं, दैवीय आपदाएं नहीं। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी और 'जीरो टॉलरेंस' की नीति नहीं अपनाई जाएगी, तब तक सड़कों पर कोहरे से ज्यादा गहरा अंधेरा हमारे सिस्टम की नीयत में रहेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत एक व्यक्ति की मौत नहीं है, बल्कि उस भरोसे की हत्या है जो एक नागरिक अपने देश के कानून और तंत्र पर करता है। यदि अब भी सिस्टम नहीं जागा, तो लाचार माता-पिता के कानों में गूंजती ये चीखें हमें कभी माफ नहीं करेंगी।