उन्नत देश अपने हितों के लिए करते हैं उलट-फेर

संसार में जो विषमता और तनाव बना हुआ है, वह भूख मात्र के कारण नहीं है बल्कि अधिक से अधिक भोग के कारण है। पंच महाभूतों से उत्पन्न सृष्टि में हम प्रकृति का दोहन कर जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए हम प्रकृति को प्रतिदान के रूप में कुछ नहीं देते और चतुर देश उन साधनों का अपने लिए अधिकाधिक उपयोग कर रहे हैं। जो देश उन्नत माने जाते हैं वे इसी तरह साधनों का संचय कर उन्नत बने हुए हैं। संसार की अर्थव्यवस्था में वे अपने हित के लिए उलट-फेर करते रहते हैं। वे नए-नए नारे ईजाद कर हमें भुलावे में डालते रहते हैं। विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन और न जाने कितने संगठन विश्व अर्थव्यवस्था की नकेल थामे हुए हैं और उन्नत देशों के हितों की रक्षा में दत्तचित्त रहते हैं। आर्थिक हितों की रक्षा के लिए ये राष्ट्र शस्त्रास्त्रों का संचय करते हैं और सामरिक संगठन बनाते हैं। प्रकृति के अमर्यादित दोहन को वे अपना विजय अभियान समझते हैं। पूंजीवाद की प्रबल शक्ति का माध्यम उद्योग और तकनीकी ज्ञान बना हुआ है जो पूंजी और सम्पदा के केन्द्रीयकरण का कारण बनते हैं। उद्योग और तकनीक के कारण जीवन की गति अत्यधिक बढ़ गई है और बढ़ती ही जा रही है। इतनी ही तीव्र गति से प्राकृतिक सम्पदा का दोहन भी हो रहा है। तेल, कोयला, लोहा, अलौह धातु और औद्योगिक उत्पाद का प्रभूत मात्रा में उपभोग भी बढ़ता जा रहा है। उपभोग के अतिरेक को जीवन का मापदण्ड मान लिया गया है। जो देश जितना अधिक उपभोग करता है उसे ही उन्नत मान लिया जाता है। साफ ही है कि यह अर्थव्यवस्था और जीवनशैली कभी मानव समाज के लिए हितकर नहीं हो सकती। आज जीवन में जो वेग है वह भी तनाव पैदा करने वाला है। जीवन में वेग बढ़ाने वालों को यह नहीं मालूम कि उनका गन्तव्य क्या है? यदि यह मालूम हो जाए कि हमें क्या प्राप्त करना है तो एक दिशा मिल जाएगी। दिशा जब सामने ही नहीं हो तो जितना वेग बढ़ेगा उतना ही क्लेश बढ़ता जाएगा। अमरीकी वैज्ञानिकों का तो मानना है कि वे एक दिन ऐसा देखना चाहते हैं जब मनुष्य को अपने योग-क्षेम के लिए कुछ करना ही नहीं पड़े।