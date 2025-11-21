चुनौती बन रहा पर्यावरण और विकास का संतुलन

उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कार्योत्तर स्वीकृति के अभाव में लगभग 20 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर गाज गिरने को भी प्रमुख आधार मानते हुए छूट प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय के निर्णय में परियोजनाओं में लग रही भारी लागत के मद्देनजर छूट देने का निर्णय किया गया है किंतु सरकारी कोष या प्रदूषण के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था को निरंकुश हो पर्यावरण से खिलवाड़ करने के लिए खुला छोड़ देना भी सही नहीं है। भविष्य में भी गैर वैधानिक निर्माण पर किसी भी प्रकार से रोक ना लगाए जाने के कारण पर्यावरण से खेल खेले जाने की आशंका बनी रहेगी। इस कथन का भी संपूर्ण सस्टेनेबिलिटी स्केल पर आंकलन करना होगा कि निर्माण को ध्वस्त करने से प्रदूषण होगा अथवा नहीं। यदि ऐसा है तो नोएडा की गगनचुंबी इमारत को क्यों ध्वस्त किया गया। उस प्रकरण में ध्वस्त करने के साथ मलबे का सदुपयोग कर विनिर्माण चक्र स्थापित कर उदाहरण पेश किया गया था कि ध्वस्त करने के विषम प्रभावों को न्यूनतम किया जा सकता है। वैसे सनद रहे कि धूल का गुबार होना मात्र ही प्रदूषण नहीं होता।