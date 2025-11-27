काउंसलिंग से आगे: कक्षा आधारित भावनात्मक सीख का समय



ये दबाव इतने गहरे हैं कि भावनात्मक चुनौतियों को महज अकेले काउंसलिंग सत्रों से समझना या हल करना संभव नहीं रह जाता। बच्चों को ऐसी संरचित भावनात्मक जगहों की जरूरत है, जो हर दिन, हर कक्षा और हर बातचीत का स्वाभाविक हिस्सा हों। समूह संवाद, प्रतिबिंबात्मक शिक्षण और पीयर सपोर्ट जैसे तरीके बच्चों को यह अनुभव कराते हैं कि उनकी भावनाएं 'समस्याएं' नहीं, बल्कि जीवन के प्राकृतिक अनुभव हैं। जब बच्चों को सामूहिक रूप से सुना जाता है, तो वे भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर, सामाजिक रूप से अधिक जागरूक और जीवन की चुनौतियों के लिए बेहतर तैयार होते हैं। व्यक्तिगत काउंसलिंग की तुलना में समूह आधारित सामाजिक-भावनात्मक गतिविधियां बच्चों के लिए कई बार अधिक प्रभावी और सहज साबित होती हैं। अधिकांश बच्चे एक-एक कर काउंसलर के पास जाने से हिचकते हैं, क्योंकि उन्हें जज किए जाने या लेबल लग जाने का डर रहता है। इसके विपरीत, जब कक्षा स्तर पर वेलबीइंग चेक-इन, समूह चर्चाएं और टीम आधारित गतिविधियां होती हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि उनकी चिंताएं अकेली नहीं हैं। यह सामूहिक अनुभव उनमें सहानुभूति, सक्रिय सुनने और सहयोग जैसे जीवनभर काम आने वाले कौशल विकसित करता है।