सत्ता संघर्ष में दांव पर लगा है कांग्रेस का ‘कर्नाटक’

दावे भले ही 'हम साथ-साथ हैं' के किए जाएं, पर मुख्यमंत्री-उप मुख्यमंत्री का एक-दूसरे के यहां नाश्ता-भोजन के लिए जाना भी समाचार माध्यमों की सुर्खियां बनना कर्नाटक में सब कुछ ठीक नहीं होने का ही प्रमाण है। दिलचस्प तर्क यह भी कि ऐसी मुलाकातों से चुनावी वादे पूरा करने की कोशिशें मजबूत होंगी, जबकि उसके लिए सबसे उपयुक्त मंच मंत्रिमंडल की बैठक होती है। दरअसल कांग्रेस आलाकमान की सलाह पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अपने जग जाहिर सत्ता संघर्ष को सौहार्द की आड़ में छिपाने में लगे हैं। 20 मई, 2023 को दूसरी बार मुख्यमंत्री बने सिद्धारमैया अपने इस कार्यकाल की आधी अवधि पूरी कर चुके हैं और उप मुख्यमंत्री शिवकुमार चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। दोनों के ढाई-ढाई साल मुख्यमंत्री रहने के, आलाकमान के फॉर्मूले की बड़ी चर्चा है। हालांकि ऐसे किसी फॉर्मूले की घोषणा कभी नहीं हुई, पर ऐसी चर्चाएं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी सुनने में आई थीं। 2018 में मध्य प्रदेश में बनी कांग्रेस सरकार तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के 'हाथ' छोड़ 'कमल' थाम लेने के चलते कोरोनाकाल में गिर गई थी, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें सत्ता में वापसी नहीं कर पाईं।