आदिवासियों का धरती आबा: शोषण के विरुद्ध ऐतिहासिक हुंकार

डॉ.किरोड़ीलाल मीणा,कृषि मंत्री,राजस्थान - अंग्रेजों ने भारत पर आधिपत्य जमाते हुए केवल शासन व्यवस्था पर ही कब्जा नहीं किया, वरन भारत की संस्कृति और धर्म व्यवस्था पर भी कब्जा करने का प्रयास किया। अंग्रेजों के भारत आगमन के साथ आए ईसाई मिशनरियों व पादरियों ने विशेषकर आदिवासी अंचल को अपनी प्रयोगशाला बनाया और बड़े स्तर पर ईसाईयत का प्रचार एवं धर्मान्तरण किया। शिक्षा के अभाव और खराब आर्थिक स्थिति की वजह से ये मिशनरी प्रारंभिक स्तर पर बहुत हद तक सफल भी हुए। ऐसे ही एक मिशनरी प्रभावित मुंडा आदिवासी परिवार में 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुण्डा का जन्म हुआ।

उस दौर में आदिवासियों को असभ्य और जंगली समझा जाता था। बिरसा मुंडा को शिक्षा ग्रहण करने के लिए ईसाई धर्म अपनाना पड़ा, परंतु प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही उन्होंने धर्मान्तरण के मायाजाल का विरोध करना शुरू कर दिया। शीघ्र ही मुंडा सरदारों ने मिशनरियों का विरोध आरंभ कर दिया। एक सभा में एक पादरी द्वारा आदिवासियों और विशेषकर मुंडा जनजाति को तिरस्कारित करने पर युवा बिरसा मुंडा ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया, परिणामस्वरूप उन्हें विद्यालय से निकाल दिया गया। परंतु विद्यालय निष्कासन ने बिरसा को आदिवासियों का हीरो बना दिया। मिशनरियों के खिलाफ प्रारंभ किए गए धार्मिक, सामाजिक आंदोलनों की सफलता के बाद बिरसा मुंडा ने आदिवासी सरदारों के साथ मिलकर आदिवासियों की उन्नति और अधिकारों की रक्षा हेतु ‘सरदार आंदोलन’ शुरू किया।

जमींदारों की ओर से आदिवासियों की भूमि हड़प लेना, अत्यधिक लगान लगाकर शोषण करना आदि से सम्पूर्ण क्षेत्र के आदिवासी त्रस्त थे। सामंतों के शोषण के विरुद्ध ‘सरदार आंदोलन’ आदिवासी की आवाज बन गया और साथ में बिरसा मुंडा आदिवासियों का धरती आबा (जगत पिता) बन गया।