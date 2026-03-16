गरिमा: वह मृदु शक्ति है जो प्रेरणा देती है

संकट के समय गरिमा स्थिरता का शक्तिशाली आधार बन जाती है। ऐसे लीडर परिस्थिति की गंभीरता के मध्य भी विचलित नहीं होते। उनका शांत भाव निष्क्रिय नहीं, बल्कि सजग और जागरूक होता है। वे अधिक सुनते हैं, कम प्रतिक्रिया देते हैं और ऐसे निर्णय लेते हैं जो विभाजन नहीं, समन्वय उत्पन्न करें। उनके शब्द सत्य होते हुए भी संतुलित और शमनकारी होते हैं। आज जब आक्रामकता और तीव्रता को ही प्राय: सफलता का मानदंड माना जाता है, गरिमा एक शांत किंतु सशक्त प्रतिपक्ष प्रस्तुत करती है। यह बताती है कि शक्ति के साथ नेतृत्व किया जा सकता है, बिना अपनी आत्मिक संवेदना खोए।