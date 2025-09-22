Patrika LogoSwitch to English

आपकी बात : त्योहारों पर खरीदारी करते समय क्या विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए?

पाठकों ने इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी हैं। प्रस्तुत हैं पाठकों की चुनिंदा प्रतिक्रियाएं

जयपुर

Opinion Desk

Sep 22, 2025

खरीदारी में सावधानी
त्योहारों पर खरीदारी करते समय बजट तय कर उसी अनुसार सामान खरीदें। अनावश्यक खर्च व कर्ज से बचें और गुणवत्ता पर ध्यान दें। स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता दें। भीड़ में जेबकतरों से सतर्क रहें और पर्स, मोबाइल आदि सुरक्षित रखें। ऑनलाइन भुगतान में प्राप्तकर्ता का नाम व राशि ध्यान से जांचें। कपड़े के थैले साथ ले जाएं, जिससे खरीददारी सुरक्षित व आनंदमय बने। - शालिनी ओझा, बीकानेर (राजस्थान)

स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता

त्योहारों पर बाजार में ढेरों सामान उपलब्ध होते हैं, पर हमें विदेशी वस्तुओं के बजाय स्वदेशी उत्पादों को अपनाना चाहिए। इससे लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। स्वदेशी अपनाना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। - पी.सी. खंडेलवाल, सांभर लेक, जयपुर (राजस्थान)

सोच-समझकर करें खरीददारी

त्योहारों पर दुकानों में छूट और ऑफर आकर्षित करते हैं, लेकिन हमें बिना सोचे-समझे खरीददारी नहीं करनी चाहिए। प्राथमिकताओं और वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखकर ही सामान लें। ऑनलाइन शॉपिंग में भी जल्दबाजी न करें, धैर्य और सावधानी से निर्णय लें। - साजिद अली, चंदन नगर, इंदौर (म.प्र.)

आंखें बंद कर न करें खरीददारी
त्योहारों में कंपनियां व दुकानदार आकर्षक ऑफर देते हैं, पर नकली सामान भी बाजार में भरे रहते हैं। इसलिए गुणवत्ता जांचे बिना खरीदारी न करें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय पछतावा ला सकता है। संतुष्ट होकर ही सामान लें और जेबकतरों व दलालों से सतर्क रहें। - चंपालाल दुबे, भोपाल (म.प्र.)

