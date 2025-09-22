आपकी बात : त्योहारों पर खरीदारी करते समय क्या विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए?

खरीदारी में सावधानी

त्योहारों पर खरीदारी करते समय बजट तय कर उसी अनुसार सामान खरीदें। अनावश्यक खर्च व कर्ज से बचें और गुणवत्ता पर ध्यान दें। स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता दें। भीड़ में जेबकतरों से सतर्क रहें और पर्स, मोबाइल आदि सुरक्षित रखें। ऑनलाइन भुगतान में प्राप्तकर्ता का नाम व राशि ध्यान से जांचें। कपड़े के थैले साथ ले जाएं, जिससे खरीददारी सुरक्षित व आनंदमय बने। - शालिनी ओझा, बीकानेर (राजस्थान)