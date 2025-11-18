संपादकीय: देश की रक्षा के लिए संकल्प लेने का दिन



रेजांग लॉ दिवस हर नागरिक को यह याद दिलाता है कि हमारी आजादी कितने बलिदानों, कितनी हिम्मत और कितनी कीमत पर सुरक्षित है। आज भी वही जज्बा भारतीय सेना के हर उस जवान में दिखाई देता है, जो हिमालय की जमा देने वाली चोटियों पर चौकसी में लगा है या राजस्थान के तपते रेगिस्तानों में सीमा की सुरक्षा कर रहा है। उनके लिए देश पहले है, बाकी सब बाद में। लेकिन विडंबना यह है कि जब हमारे सैनिक सीमा पर देश की रक्षा में प्राणों की बाजी लगा रहे हैं, तब देश के भीतर ऐसे तत्त्व सक्रिय हैं जो राष्ट्र की सुरक्षा को भीतर से खोखला करने में लगे हुए हैं। ये लोग मामूली पैसों के लालच में या कट्टरपंथी विचारधाराओं से प्रभावित होकर ऐसे नेटवर्क का हिस्सा बन रहे हैं, जो आतंक को बढ़ावा देते हैं। संवेदनशील सूचनाएं लीक करते हैं और आत्मघाती हमलावर तक बन जाते हैं। हाल में उजागर हुए सफेदपोश टेरर मॉड्यूल ने यह साबित कर दिया है कि खतरा सिर्फ सीमा पर नहीं है, वह हमारे बीच भी मौजूद है। ऐसे लोग दिखने में आम नागरिक होते हैं, लेकिन उनकी गतिविधियां देश की जड़ों को कमजोर करती हैं।