संपादकीय: कैंपस प्लेसमेंट में पेशेवर अनुशासन रखना ही होगा



आइआइटी जैसे संस्थानों में प्रवेश पाना ही किसी भी छात्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है। जब उन्हें किसी प्रतिष्ठित कंपनी से ऑफर लेटर मिलता है, तो वह न केवल उनके कॅरियर, बल्कि पूरे परिवार के भविष्य की उम्मीद बन जाता है। यदि वही कंपनी अंतिम समय में बिना ठोस वजह के ऑफर रद्द कर दे, तो यह केवल पेशेवर अनुशासन की कमी नहीं, बल्कि छात्रों के साथ किया गया खुला विश्वासघात है। आज का कॉर्पोरेट जगत तेजी से बदल रहा है। वैश्विक मंदी, टेक्नोलॉजी सेक्टर में छंटनी, बाजार की अनिश्चितता वास्तविक चुनौतियां हैं, लेकिन इनका बोझ छात्रों के कंधों पर डालना किसी भी प्रकार से न्यायसंगत नहीं हो सकता। आइआइटी जैसे संस्थान किसी प्रयोगशाला की तरह नहीं हैं, जहां छात्रों के भविष्य के साथ प्रयोग किए जाएं। आइआइटी की प्लेसमेंट व्यवस्था पहले से ही काफी अनुशासित और नियमबद्ध है। कंपनियों को भाग लेने से पहले कई शर्तों का पालन करना होता है। इसके बावजूद यदि कोई कंपनी अपने वादे से मुकरती है, तो उसे जवाबदेह ठहराया जाना आवश्यक है।