संपादकीय: माता-पिता के प्रति संतानों का रवैया चिंताजनक

व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आड़ में बिखरते परिवारों ने इन संबंधों में जटिलताएं पैदा कर दी हैं। चिंताजनक तथ्य यह भी है कि ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है, जहां संतानें अपने ही माता-पिता के खिलाफ उनकी संपत्ति में हिस्सेदारी, उनकी देखभाल के खर्च की भरपाई और घरेलू विवादों को लेकर अदालतों की चौखट पर जा रही हैं। जबकि यह हक उन माता-पिता का पहले है, जो अपनी संतानों की उपेक्षा व अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। कानून भी इन्हें संरक्षण प्रदान करता रहा है लेकिन कानून भी न्याय भले ही दे दे, पर पारिवारिक रिश्तों में वह गर्माहट वापस नहीं ला सकता, जो सुखी परिवार के लिए जरूरी है। जाहिर है आपसी संवाद और बुजुर्गों का सम्मान करने से जुड़ा पारिवारिक ताना-बाना वक्त के साथ कमजोर होने लगा है। यही कारण है कि बुजुर्ग माता-पिता कई बार उपेक्षा, अकेलेपन और असुरक्षा से घिर जाते हैं।