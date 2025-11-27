संपादकीय :मतदाता सूचियों में शुचिता से लोकतंत्र की मजबूती

मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) को लेकर विपक्ष की ओर से उठाई जा रही आपत्तियों के बीच निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया है। प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्र्जी एसआइआर को लेकर केंद्र सरकार व निर्वाचन आयोग पर लगातार हमले कर रही हैं। प. बंगाल व राजस्थान समेत ९ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में एसआइआर प्रक्रिया के निर्देश हैं। पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान कई राज्यों में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की मौतों व प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को विपक्ष ने मुद्दा बना रखा है। विपक्ष का आरोप है कि काम के अत्यधिक दबाव से बीएलओ जान गंवा रहे हैं। हालांकि यह अभी तय कहा नहीं जा सकता कि ये मौतें सचमुच एसआइआर में काम के दबाव का नतीजा हैं या फिर इसके पीछे अन्य परिस्थितियां भी हैं।वस्तुत: चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव तभी बनाया जा सकता है जब समूची चुनाव प्रक्रिया पारदर्शितापूर्ण हो। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हर पात्र नागरिक के मतदान का अधिकार सुनिश्चित हो। इनमें मतदाता सूचियों के त्रुटिरहित होने का सबसे बड़ा योगदान है। बीएलओ की मेहनत से ही मतदाता सूचियां अपडेट होती हैं।