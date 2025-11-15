संपादकीय: बालमन के भावों की अनदेखी चिंताजनक



पढ़ाई का दबाव, परीक्षा का भय, बुलिंग, पारिवारिक अपेक्षाएं और सोशल मीडिया की लत जैसे तमाम कारण ऐसे हैं, जो बच्चों को घुटन की स्थिति में इसीलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि हर स्तर पर उनकी अनदेखी होती दिख रही है। बच्चा जब कहता है कि उसे स्कूल नहीं जाना तो बजाय इसकी वजह तलाशने के, अभिभावक उसे आलसी समझकर टाल देते हैं। घर में खुलकर बात करने का माहौल ही नहीं मिलता। स्कूलों की जिम्मेदारी भी कम नहीं होती, लेकिन बदनामी के डर से बुलिंग की शिकायतों को दबा दिया जाता है। काउंसलर की नियुक्ति तो शायद ही कभी होती हो। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या स्कूल सिर्फ मार्कशीट बनाने की फैक्ट्री हैं या बच्चों की जिंदगी संवारने की जगह? अमेरिका और यूरोप के स्कूलों में प्रशिक्षित काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और नर्स रखना अनिवार्य होता है। फिनलैंड, डेनमार्क जैसे देशों में मेंटल हेल्थ पाठ्यक्रम का हिस्सा है।