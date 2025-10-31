संपादकीय : देश के भीतर छिपे दुश्मनों की पहचान जरूरी

पिछले दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में जांच एजेंसियों ने कई दूसरे लोगों को भी पकड़ा है जो अपनी असली पहचान छुपाते हुए हमारे सामरिक महत्त्व की जानकारी दुश्मन देश के लिए जुटाने का प्रयास कर रहे थे। इसे हमारी सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से जुड़ी कामयाबी ही कहा जाना चाहिए। क्योंकि यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद से ही भारत में अपने जासूसी नेटवर्क को फैलाने में लगी है। आइएसआइ के इन नापाक इरादों को भांपते हुए हमारे सुरक्षा बलों ने सैन्य जानकारियां हासिल करने की टोह में लगे संदिग्धों को पकड़ा भी है। लेकिन चिंता इस बात की है कि पैसे के लालच में हमारे सामरिक प्रतिष्ठानों से जुड़े लोगों तक भी उन लोगों की पहुंच होने लगी है जिन्हें जासूसी का टास्क दिया जाता है। पंजाब-हरियाणा और राजस्थान से लेकर उत्तराखंड तक दो माह पहले हुई गिरफ्तारियों में यह भी खुलासा हुआ था कि आइएसआइ की शह पर कुछ लोग देश से गद्दारी करने में जुटे हुए थे। मुंबई में पकड़े गए फर्जी वैज्ञानिक ने जिस तरह से बार्क परिसर तक अपनी पहुंच बनाई, वह निश्चित रूप से उसके खतरनाक इरादों की ओर संकेत करता है। तकनीक के इस दौर में जहां डिजिटल वेरिफिकेशन होने लगा है, कोई असली जैसी लगने वाली फर्जी आइडी तक बनाने में कामयाब भला कैसे हो गया? जाहिर है, संवेदनशील परिसरों में जांच-पड़ताल की सख्ती में कहीं न कहीं चूक हो रही है।