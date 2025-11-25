संपादकीय : जरूरी है निर्दोष कैदियों को मुआवजे का प्रावधान



पिछले वर्षों में ऐसे कम ही उदाहरण हैं, जिन्होंने बरी होने के बाद अपनी बेवजह भुगती सजा को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मुआवजा लेने में सफल हुए लेकिन समुुचित नीति के अभाव में वे निर्दोष बंदी मुआवजा नहीं ले पाए जो अदालत तक नहीं पहुंच पाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र सरकार को तलब कर जवाब भी मांगा हुआ है। उम्मीद की जानी चाहिए कि शीघ्र ही शीर्ष अदालत निर्दोष कैदियों को लेकर मुआवजा नीति बनाने के बारे में केंद्र सरकार को ठोस दिशा-निर्देश देगा। पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें निचली अदालतों से फांसी की सजा पाए लोग बाद में बरी हो गए, हालांकि उन्हें लंबी कैद भुगतनी पड़ गई। स्पष्ट नीति बनाए जाने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि देश में आपराधिक मामलों में सजा की दर लगभग 54 प्रतिशत ही है यानी शेष 46 प्रतिशत लोग छूट जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि सबूतों के अभाव और जांच प्रक्रिया की खामियां भी इसकी वजह रहती है। ऐसे में वास्तविक दोषी भी छूट जाते होंगे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बेकसूर हैं उनको दी गई सजा तो अन्याय ही है। इसलिए वे न्याय के हकदार हैंं।