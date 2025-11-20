संपादकीय: नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में बढ़ते कदम



देश के 182 जिलों तक फैला नक्सलवाद आज 11 जिलों तक सिमट गया है। यह केवल आंकड़ों का उतार-चढ़ाव नहीं, बल्कि सरकार की रणनीतिक दृढ़ता, सुरक्षा बलों के साहस और स्थानीय समुदायों के सहयोग का परिणाम है। इससे साफ है कि केंद्र और राज्य सरकारों की बहुआयामी नीति सुरक्षा, स्थानीय सहभागिता और विकास की सही दिशा में आगे बढ़ रही है। सबसे महत्वपूर्ण यह कि सरकार की कोशिशों के बाद बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जो बताता है कि बंदूक का रास्ता अब उनके लिए बेअसर साबित हो रहा है। केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को समाप्त करने की समय सीमा तय कर दी है और उस दिशा में तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसी लड़ाई केवल बंदूक से नहीं जीती जाती, असली जीत तब होगी जब दशकों तक भय, खामोशी और पिछड़ेपन को झेलने वाले इलाकों में विकास की रोशनी पहुंचेगी। हालांकि सरकार इन इलाकों में विकास कार्यों में जुटी है।