संपादकीय: सफेदपोश आतंक का दौर, सुरक्षा बलों की नई चुनौती

वैश्विक आतंकी नेटवर्क में लीडरशिप पोजिशन पर उच्च शिक्षा प्राप्त पहले भी रहे हैं। आतंकी संगठन अलकायदा का संस्थापक अल जवाहिरी मेडिकल सर्जन था और इस्लामी बुद्धिजीवी के रूप में उसकी पहचान थी। ओसामा बिन लादेन के पास भी इंजीनियरिंग की डिग्री थी। आइएसआइएस के पूर्व सरगना अबू-बक्र बगदादी ने भी ए. स्टॉलर के रूप में अपनी धाक जमा रखी थी। हालांकि उच्च शिक्षा हासिल करने के बावजूद ये सभी प्रेम, संवेदना, संवाद, सहिष्णुता और विवेक के बुनियादी पाठ पढ़ने से वंचित रहे। अलकायदा और आइएसआइएस जैसे संगठनों ने तो डॉक्टर और इंजीनियर जैसे पेशेवरों की अपने संगठन में भर्ती के लिए विशेष अभियान चला रखा था। हालांकि भारतीय युवाओं को व्यापक रूप से आकर्षित करने में वे नाकाम ही रहे थे। तकनीकी प्रगति ने उनका काम आसान कर दिया है। शिक्षित युवा भी नफरत, कट्टरता की राह चुन रहे हैं तो अहम सवाल यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली ने उन्हें मानवीयता, विवेक और सह-अस्तित्व की कितनी शिक्षा दी? तकनीकी दक्षता तो मिल गई, पर नैतिक समझ नहीं। यह असंतुलन बड़ा खतरा बन चुका है।