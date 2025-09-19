संपादकीय : डिजिटल संसार में निजता का हनन चिंताजनक

डिजिटल संसार के तमाम फायदों के बावजूद खतरे भी हजारों है। लंबे समय से तकनीक के दुरुपयोग को रोकने की मांग उठती रही है। लेकिन हालत दिनों-दिन डरावनी और चिंताजनक होती जा रही है। इसमें संदेह नहीं कि स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक हर क्षेत्र में तकनीक के जरिए क्रांति लाने की बातें हो रही है। लेकिन जब निजता पर हनन जैसे मामले सामने आते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) को लेकर चिंता और बढ़ जाती है। यह भी एक तथ्य है कि निजता का हनन करने वाले कई खतरे तो खुद तकनीक के यूजर ही मोल लेने लगे हैं। एआइ के फोटो एडिटिंग टूल के एआइ साड़ी ट्रेंड से उजागर हुआ एक इंस्टाग्राम यूजर युवती का ताजा मामला इस ओर संकेत करने को काफी है। इतना ही नहीं, एआइ तकनीक लोगों को ठगने का काम भी कर रही है। यह एक तरह से समाज को खतरनाक निर्भरता के दलदल में धकेलने जैसा है। गूगल के जेमिनी एआइ सेे विंटेज साड़ी ट्रेंड के लिए फोटो अपलोड करने वाली युवती ने खुद बताया है कि वे अपलोड की गई फोटो में फुल-स्लीव ग्रीन सूट में थीं, लेकिन एआइ-जनरेटेड इमेज में उनके बांई बांह पर वह तिल साफ दिख रहा था जो वास्तव में है भी। ऐसा और कितनों के साथ हुआ होगा और आगे भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। सवाल यह है एआइ तकनीक आखिर किसी की भी बॉडी के गहरे राज का कैसे पता लगा लेती है?