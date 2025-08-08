पूरा ‘अमृत कलश’ हाथ न आने से बौखलाया अमरीका

भारत ने उदारीकरण के बावजूद कृषि क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी मनमानी करने की पूरी छूट नहीं दी क्योंकि, ऐसा करना न सिर्फ कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए बड़ा खतरा बनता, बल्कि आम लोगों की सेहत पर भी कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों का शिकंजा कस जाता। सीमित दायरे में मिली छूट का नतीजा भी कोई कम भयावह नहीं है। खेतों में जहर डालने के बाद होने वाली सेहत संबंधी समस्याओं के निदान के नाम पर बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपनियों का नया शिकंजा भी अब दिखने ही लगा है। उदारीकरण और डब्ल्यूटीओ के गठन के करीब 35 साल बाद अब अमेरिका इस बात से निराश है कि व्यापार के भू-मंडलीकरण से जो ‘अमृत-कलश’ निकला वह पूरी तरह अमेरिका के हाथ नहीं लगा। वह इस बात से भी हैरान है कि भारत और चीन अपेक्षाकृत ज्यादा फायदा उठा ले गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी जो टैरिफ वॉर शुरू किया है, उसे इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। भारत में अमेरिकी सामान पर अपेक्षाकृत ज्यादा टैरिफ होने या रूस से ईंधन की खरीद का मुद्दा तो सिर्फ फौरी कारण भर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कर दिया कि भारतीय किसानों-पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे, भले ही इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े।