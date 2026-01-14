आपकी बात: क्विक कॉमर्स की 10 मिनट में डिलीवरी पर रोक को आप कैसे देखते हैं?

वर्कर्स की सुरक्षा के लिए बिल्कुल सही

क्विक कॉमर्स की 10 मिनट डिलीवरी पर रोक बिल्कुल जायज है, सरकार ने यह फैसला गिग वर्कर्स की सुरक्षा को देखते हुए लिया है। वे जल्दबाजी में गाड़ियां तेज चलाते हैं, सिंगनल तोड़ते हैं और खतरे में पड़ जाते हैं। यह डिलीवरी वर्कर्स के शोषण के समान है। वर्कर्स के समय पर काम करने के बावजूद उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस तक नहीं है। सरकार इस पर भी गौर करें ताकि इसे ज्यादा टिकाऊ और मानवीय बनाए जा सके। यह फैसला देर से जरूर लिया गया है पर इंसानों को बचाने के लिए बिल्कुल सही है। - मोदिता सनाढ्य, उदयपुर