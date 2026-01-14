14 जनवरी 2026,

बुधवार

आपकी बात: क्विक कॉमर्स की 10 मिनट में डिलीवरी पर रोक को आप कैसे देखते हैं?

पाठकों ने इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी हैं, प्रस्तुत है पाठकों की चुनिंदा प्रतिक्रियाएं

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Opinion Desk

Jan 14, 2026

सामान सुरक्षित मिलेगा
क्विक कॉमर्स की 10 मिनट की डिलीवरी पर रोक लगने के बहुत फायदे नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा डिलीवरी वर्कर्स के लिए यह काम बढ़िया हुआ है। ऐसे काम में हमेशा तेज रफ्तार से निकलना और जान को जोखिम डालना होता था। अब ऑनलाइन प्लेटफार्म्स भी जल्दी सामान पहुंचाने की बजाय सुरक्षित और गुणवत्ता पर ध्यान देंगे। कुल मिलाकर ग्राहक और डिलीवरी वालों दोनों के लिए यह रोक लाभ ही देगी नुकसान नहीं। - निर्मला वशिष्ठ, अलवर

तत्काल डिलीवरी का दबाव समाप्त होगा
10 मिनट की क्विक कॉमर्स डिलीवरी पर रोक लगाना तर्कसंगत और व्यावहारिक है क्योंकि यह डिलीवरी राइडर्स की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और ट्रैफिक नियमों के पालन को ध्यान में रख कर लिया गया निर्णय है। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर कंपनियों को जो दिशा निर्देश दिए है इन वर्कर्स की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा कदम है। कंपनियों को भी तुरंत प्रभाव से इनका पालन करना चाहिए। साथ ही वर्कर्स पर वास्तविक दबाव कम करने के लिए एल्गोरिदम में बदलाव और बेहतर सोशल सिक्योरिटी की भी जरूरत है। - डॉ. प्रेमराज मीना, करौली

वर्कर्स के लिए फैसला हितकारी होगा
क्विक कॉमर्स की 10 मिनट में डिलीवरी पर रोक गिग वर्कर्स के हित में उठाया गया कदम है। सीमित समय में सामान की डिलीवरी करना जोखिम भरा होता है। यह शोषण करने की श्रेणी में आता है। कंपनियों को डिलीवरी वर्कर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। बेहतर कार्य परिस्थितियां होने पर वे कम समय में ही अपना कार्य कर सकेंगे। - ललित महालकरी, इंदौर

ट्रैफिक में जल्दबाजी नहीं होगी
दस मिनट में डिलीवरी पर रोक का निर्णय सराहनीय है इससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर ये हादसों का शिकार हो जाते हैं। शहर की सड़को पर ट्रैफिक काफी होता है, जिसके कारण भी वे कई बार लेट हो जाते हैं। भीड़भाड़ की वजह से इनकी गाड़ियों पर बड़ा बेग बाधा बनता है जो जल्दबाजी में दूसरों के लिए भी खतरा रहता है। - साजिद अली, इंदौर

वर्कर्स की सुरक्षा के लिए बिल्कुल सही
क्विक कॉमर्स की 10 मिनट डिलीवरी पर रोक बिल्कुल जायज है, सरकार ने यह फैसला गिग वर्कर्स की सुरक्षा को देखते हुए लिया है। वे जल्दबाजी में गाड़ियां तेज चलाते हैं, सिंगनल तोड़ते हैं और खतरे में पड़ जाते हैं। यह डिलीवरी वर्कर्स के शोषण के समान है। वर्कर्स के समय पर काम करने के बावजूद उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस तक नहीं है। सरकार इस पर भी गौर करें ताकि इसे ज्यादा टिकाऊ और मानवीय बनाए जा सके। यह फैसला देर से जरूर लिया गया है पर इंसानों को बचाने के लिए बिल्कुल सही है। - मोदिता सनाढ्य, उदयपुर

निर्णय वर्कर्स के हित में
क्विक कॉमर्स की दस मिनट में डिलीवरी पर रोक लगाने का निर्णय डिलीवरी वर्कर्स के हित में है, क्योंकि निर्धारित समय में सामान को पहुंचाने की हड़बड़ाहट में वे अक्सर दुर्घटना के शिकार हो जाते थे। साथ ही सड़कों पर चलने वाले अन्य राहगीरों के लिए भी खतरा पैदा करते थे। उक्त निर्णय से इनकी सुरक्षा का जोखिम भी नहीं रहेगा और क्विक काॅमर्स कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा भी खत्म होगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दस मिनट में डिलीवरी पर रोक का निर्णय स्वागतयोग्य है। - वसंत बापट, भोपाल

मानव जीवन के लिए जरूरी
क्विक कॉमर्स की दस मिनट डिलीवरी पर रोक को मैं एक संतुलित और जिम्मेदार कदम के रूप में देखता हूं। अत्यधिक समय दबाव से डिलीवरी कर्मियों की सड़क सुरक्षा, श्रम अधिकार और मानसिक तनाव प्रभावित होते हैं। उपभोक्ता सुविधा महत्त्वपूर्ण है, पर मानव जीवन उससे अधिक मूल्यवान है। थोड़ी देरी स्वीकार्य है, यदि वह सुरक्षा, गुणवत्ता और सामाजिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करती है। - सक्षम स्वामी, झालावाड़

कंपनियों का दबाव हटेगा
क्विक कॉमर्स की 10 मिनट डिलीवरी पर रोक एक जरूरी एवं कारगार कदम है। क्योंकि यह डिलीवरी वर्कर्स पर भारी दबाव डालता था, जिससे वे तेज गाड़ी चलाते और ट्रैफिक नियमों को तोड़ते थे जिससे हादसों का खतरा बढ़ता था। सरकार ने इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बंद करवाकर वर्कर्स की सुरक्षा और काम करने की स्थिति को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि डिलीवरी का समय शायद उतना ही रहेगा, बस 10 मिनट का दावा हटेगा। इस प्रकार अब कंपनियों का दबाव कम होगा और ग्राहकों को सुरक्षित डिलीवरी मिलेगी। - सुरेश मांजू, फलोदी

सुरक्षा का ध्यान रख पाएगें
डिलीवरी वर्कर्स को जब 10 मिनट की डेडलाइन मिलती हैं तो वे अपने वाहन को बहुत ज्यादा तेज चलाते हैं और कई बार ट्रैफिक के नियमों को भी तोड़ते हैं। इस दौरान वे अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं और कोई बड़ा हादसा हो जाता है। इस लिए यह निर्णय एक दम सही है। अब डिलीवरी वर्कर्स को ध्यान रखना है कि वे सुरक्षा के साथ टाइम से अपना ऑर्डर पूरा करें। - महेन्द्र कुमार, बाड़मेर

Published on:

14 Jan 2026 04:42 pm

Hindi News / Opinion / आपकी बात: क्विक कॉमर्स की 10 मिनट में डिलीवरी पर रोक को आप कैसे देखते हैं?

