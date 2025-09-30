कलयुग के दशानन से लड़कर सच्ची विजय हासिल करें

जब ध्यान और विवेक कमजोर होते हैं, तब अगला सिर– फेक न्यूज और डीपफेक का जाल और भी आसानी से हमला करता है। रायटर्स इंस्टीट्यूट (2023) के अनुसार, भारत में 70% लोग बिना सत्यापन के खबरें साझा करते हैं। यह लोकतंत्र की नींव को हिला देता है, क्योंकि संवाद की मर्यादा ही लोकतंत्र का आधार है। इसलिए तथ्य-जांच, विवेकशील दृष्टि और सत्यनिष्ठा लोकतांत्रिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य हैं। लेकिन गलत सूचना से आगे बढ़कर आज निजता पर अदृश्य हमले भी गंभीर चुनौती हैं। एल्गोरिद्म यह तय कर रहे हैं कि किसे नौकरी, ऋण या अवसर मिलेगा। जैसे मेघनाद अदृश्य होकर वार करता था, वैसे ही यह तंत्र हमारे अधिकारों का अपहरण कर रहा है। पुट्टस्वामी केस (2017) में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार माना, किंतु ठोस क्रियान्वयन अभी बाकी है। यही वह बिंदु है जहाँ तकनीक और न्याय का संतुलन साधना अनिवार्य है।