चारागाह प्रबंधन से ही बढ़ेगी पशुधन उत्पादकता और आय



भारत में चारागाहों की बदहाल स्थिति

भारतवर्ष में चारागाह भूमियों का क्षेत्रफल 1210 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 1000 लाख हेक्टेयर अच्छी स्थिति में नहीं है और पूर्ण उपयोगिता के स्तर की भूमिका निभाने में असमर्थ है, जिसके चलते पशु चारक समुदाय हाशिए पर आते जा रहे हैं और सरकारी नीतियों में भी उनके हितों की ओर उपयुक्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भारत में लगभग 13 मिलियन पशुपालक हैं, जो गुज्जर, बकरवाल, रेबारी, रायका, कुरुबा और मालधारी सहित 46 समूहों में विभाजित हैं। हालांकि, देश में लगभग ढाई करोड़ लोग पूर्णत: पशुपालन पर आजीविका के लिए निर्भर करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे भू-मालिकों की दो तिहाई आबादी को पशुपालन से 16 फीसदी आजीविका का आधार प्राप्त होता है। भारत में कुल पशु संख्या 53 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें से गाय, भैंस, मिथुन और याक 30 करोड़ से ज्यादा हैं। बाकी सूअर, घोड़ा, भेड़, बकरी आदि हैं। लेकिन चारागाह भूमियों के भूमि उपयोग में बदलाव, भूमि कटाव आदि से नुकसान के अलावा खरपतवार आक्रमण से भी चारागाह भूमियों को भारी नुकसान पहुंचा है। खरपतवार चारागाहों की उत्पादकता को 90 फीसदी तक नष्ट कर देते हैं। भारतीय घास-चारा अनुसंधान परिषद के एक अध्ययन में पाया गया कि देश में हरे चारे की आपूर्ति और सूखे चारे की उपलब्धता में लगातार कमी आ रही है। वहीं दूसरी तरफ, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों जैसे अनियमित वर्षा, लंबे समय तक सूखा और बढ़ते तापमान ने मक्का, ज्वार और बरसीम जैसी महत्वपूर्ण चारा फसलों की वृद्धि और पोषण मूल्य को काफी हद तक बाधित कर दिया है। इसी कारण लोग पशुपालन से मुंह मोड़ रहे हैं। जबकि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम की रिपोर्ट में चारागाहों और चरवाहों के बारे में साफ कहा गया है कि भारत में लाखों चारवाहों को उनके अधिकारों की बेहतर मान्यता और बाजारों तक पहुंच की आवश्यकता है।