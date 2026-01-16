रंगों से वर्चुअल ट्राइऑन तक: एआइ ने बदली फैशन की दुनिया

भारत के पारंपरिक प्रिंट जैसे कि ब्लॉक प्रिंट, बाग प्रिंट व कशीदाकारी को आधुनिक आउटफिट्स में शामिल किया जा रहा है। हस्तशिल्प तकनीक बुनाई, कताई और रंगाई का उपयोग आधुनिक वस्त्रों में करके सीधे युवाओं को प्रभावित किया जा रहा है। कई डिजाइनर पारंपरिक सामग्री जैसे कि सिल्क, ऊन और कपास का उपयोग आधुनिक फैशन में बढ़ा रहे हैं। इंटरनेशनल फैशन वीक में प्रमोट भी कर रहे हैं। इस प्रकार पारंपरिक हस्तकला के माध्यम से सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा देना आसान होगा। युवा पीढी के फैशन में आजकल जयपुर के बगरू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, अंकोला, बाड़मेर एप्लीक का इस्तेमाल हो रहा है। रिसर्च के आधार पर हर साल के कलर घोषित होते हैं और इनसे फैशन के नए ट्रेंड सेट होते हैं। जैसे 2024 के लिए पीच फज कलर, 2025 के लिए मोका मूस कलर और 2026 के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव टील कलर की घोषणा हुई है। आज हम स्लो फैशन को अपनाने की बात कर रहे हैं। लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि स्लो फैशन को प्राथमिकता दें। इसे कैंपेन की तरह ले रहे हैं। इस तरह फैशन ट्रेंड्स निर्धारित होते हैं। क्योंकि फास्ट पॉपुलर को फॉलो करने से बहुत से प्रोडक्ट तेजी से वेस्ट हो रहे हैं। उधर, भविष्य में एआइ डिजाइन प्रक्रिया में सुधार कर रहा है।