भारत के अमृत पथ को आलौकित करने वाले प्रकाश पुंज : गुरु नानक देव जी

गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाशपर्व के अवसर पर विशेष

जब देश-विदेश में गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व पूरी श्रद्धा व उल्लास से मनाया जा रहा है उस समय उनका जीवन, आचरण व संदेश वर्तमान काल के संदर्भ में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। गुरु नानक देव जी भारत की अनोखी, अनूठी व बेजोड़ आध्यात्मिक माला के चमकदार मणके हैं व उनके द्वारा स्थापित सिख परंपरा पर हम भारतीयों को गर्व है। उन्होंने भारत की सनातन परंपरा के संवाद व दूसरे पंथों व मतों को समझने तथा उनके उत्कृष्टतम सिद्धांतों को उदार मन से स्वीकारने के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया। उनकी वाणी है 'जब लग दुनिया रहिये नानक, किछु सुणीऐ किछु कहिअे' अर्थात् जब तक संसार में रहो कुछ सुनो और कुछ कहो। इस श्लोक में भी पहले वो जोर सुनने पर देते हैं और फिर कहने पर। अनेक भूगोलवेत्ताओं के अनुसार पुराण काल में पूरे एशिया या उसके बहुत बड़े हिस्से को जंबूद्वीप के नाम से जाना जाता था। भारत इस जंबूद्वीप का एक हिस्सा था। तीस वर्ष की आयु में 1499 से 1521 के मध्य अपनी चार उदासियों (लंबी यात्राओं) में पुराणों में वर्णित इस जंबूद्वीप का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जो गुरुनानक ने अपनी पद यात्राओं से न नापा हो। उनकी इन यात्राओं का उद्देश्य साधुओं, मनीषियों व सूफियों का संग व दिव्य भक्ति का प्रचार था। कैलाश मानसरोवर से लेकर हरिद्वार, अयोध्या, काशी जहां कबीर चबूतरे पर उनका कबीर जी से संवाद भी हुआ, मणीकरण, लद्दाख, तिब्बत, भूटान, गोरखमता, नालंदा, कामरूप, बीकानेर, अजमेर, आबू, सिक्किम, अरुणाचल, कालीघाट (वर्तमान कोलकाता), तवांग के आगे बूमला स्थित पर्वत की चोटी, यरूशलम, शंघाई, अदन, फिलस्तीन, मिस्र, सूडान, अबैसीनिया, सीरिया, तुर्की, अजरबैजान, ईरान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, बगदाद व मक्का तक गए। विभिन्न धार्मिक परंपराओं के संतों, मनीषियों, सूफियों व लामाओं से संवाद किया। इतने दुर्गम व दूर के अनेकानेक स्थानों पर जाने के कारण उन्हें तिब्बत में नानक लामा, रूस में नानक कामदार, नेपाल में नानक ऋषि, भूटान में नानक रिपोचिया, श्रीलंका में नानकचार्या, चीन में नानक फूसा, ईराक में नानक पीर, मिस्र में नानक वली, पाकिस्तान में नानक शाह व सऊदी अरब में प्रथम पातशाही वली हिंद के नाम से जाना जाता है।